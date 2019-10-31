У России отказались спрашивать мнение о вступлении Украины в НАТО

У России не будут спрашивать мнение о перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сказано в сообщении пресс-службы на сайте.

По его словам, иногда складывается впечатление, что Россия хочет решать, должна ли Украина быть членом НАТО. Однако у Москвы нет права голоса, «юридической и реальной платформы», чтобы иметь какое-либо влияние на вступление Украины в НАТО— это закреплено в таких документах, как, например, Хельскинские соглашения, добавил Столтенберг.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

Это решение должны принять Украина и 29 стран-членов альянса, считает Столтенберг. «Никто другой не имеет права вмешиваться. (...) Каждой нации самой выбирать свой собственный путь, каждая страна имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать или не участвовать», — напомнил генсек альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО согласилось принять Украину в альянс на саммите в Бухаресте в 2008, и это решение остается в силе. Тем не менее Украине необходимо продолжить путь преобразований в стране, в том числе выполнять стандарты НАТО, укреплять институты обороны и безопасности, улучшать «оперативную совместимость».

В сентябре вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет «стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас"». По его словам, Украина должна выстроить свою работу таким образом, чтобы в военном альянсе пришли к выводу, что без Украины альянс слабее, чем с ней.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!