Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Венгрия заблокировала заявление послов стран НАТО по Украине из-за нарушения ею прав национальных меньшинств. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Daily News Hungary.

«У нас не было другого выбора как наложить вето на заявление», — сказал дипломат. Он добавил, что Венгрия не была готова пожертвовать интересами 150 000 этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов. Известно, что Венгрия ожидала, что Киев выполнит ранее высказанные пожелания для достижения стандартов НАТО, но этого не было сделано.

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3 октября Петер Сийярто уже заявлял, что Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

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