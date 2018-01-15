Венгрия испугалась новых планов Украины по ограничению прав нацменьшинств

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Украины собираются внести в законодательство страны изменения, которые приведут к новым ограничениям прав национальных меньшинств. Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина предложила дополнительные ограничения по использованию языка и гражданства. Например, будет обязательной демонстрация украинского перевода диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты будут обязаны публиковаться на двух языках», — заявил министр.

Сийярто добавил, что Венгрия будет выступать против новых мер Киева с той же настойчивостью, как и против закона об образовании, принятого Украиной в 2017 году.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Киев фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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