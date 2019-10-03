Венгрия указала на бездействие Украины в языковом вопросе

Украина пока не сделала реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям».

«Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер», — сказал министр. По его словам, украинские власти готовы внести изменения в закон о языке, так как «кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство».

Материалы по теме Це не Європа Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

В январе прошлого года Сийярто заявил, что власти Украины собираются внести в законодательство страны изменения, которые приведут к новым ограничениям прав национальных меньшинств. «Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина предложила дополнительные ограничения по использованию языка и гражданства. Например, будет обязательной демонстрация украинского перевода диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты будут обязаны публиковаться на двух языках», — заявил министр.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!