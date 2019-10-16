Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО

Минск готов к взаимодействию и конструктивному диалогу с НАТО в случае, если он будет проходить на равноправной основе. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас, сообщается на сайте ведомства.

Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности». В сообщении белорусского внешнеполитического ведомства отмечается, что Миссироли является самым высоким представителем военного альянса, который посетил Белоруссию за последние 27 лет.

Сама программа «Наука ради мира и безопасности» была организована в Минске при посредничестве белорусского министерства иностранных дел. Она представляет собой инструмент НАТО, нацеленный на поддержку научных исследований и обмен опытом. Белоруссия стала частью программы в 1992 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.

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