Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией

Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о попытке Москвы оказать давление на Минск. «На них оказывают нажим, и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет», — подчеркнул глава ведомства. Отмечается, что укрепление Союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе.

В то же время, по словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, западные политики уверены в том, что Белоруссия выберет такой же курс на сближение с ЕС, как Украина или Грузия. Он призвал проявлять осторожность при контактах с Минском, поскольку слишком тесная связь с этим государством приведет к обратным результатам и жесткой реакции России.

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В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад заинтересован в разрыве российско-белорусских отношений и пытается дискредитировать идею Союзного государства. По его словам, на фоне масштабной информационной кампании по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности НАТО наращивает свои силы у границ России и Белоруссии.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.

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