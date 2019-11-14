Белоруссия пересмотрит договор о границе с Россией

Белоруссия планирует внести изменения в совместный с Россией договор об охране границы. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передает «Sputnik Белоруссия».

В Минске считают, что ряд положений российского-белорусского договора утратили актуальность. Зась уточнил, что решение об «актуализации и усилении» соглашения принадлежит главе государства Александру Лукашенко.

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При этом госсекретарь отметил, что ряд положений договора выполняются и приносят государствам реальную пользу. Тем не менее, отметил Зась, ситуация на общих границах требует совместных скоординированных действий. Сообщается, что переговоры об изменении положений договора будут проведены в ближайшие дни.

28 октября стало известно, что Белоруссия увеличит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на присутствие войск НАТО в соседней республике.

Россия и Белоруссия подписали договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства в 1995 году. Раз в пять лет соглашение автоматически продлевается. В нынешнем ноябре истекает очередной срок действия договора.

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