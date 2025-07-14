Байден признался в использовании авторучки при подписании указа о помиловании членов семьи

Байден признался, что использовал авторучку при подписании указов о помиловании

Бывший президент США Джо Байден признался, что использовал авторучку при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи, о чем он высказался в интервью газете The New York Times.

Байден в ответ на обвинения республиканцев, что не он был ответственен за эти указы, подчеркнул, что все решения принимал именно он. А также объяснил, что авторучка использовалась, так как этих указов «было много».

«Автоматическая подпись, как вы знаете, законна. Как вы знаете, им пользовались и другие президенты, включая [нынешнего главу Белого дома] Дональда Трампа», — добавил Байден.

Джо Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи, объяснив это тем, что они «подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль». А в декабре он помиловал своего сына Хантера.

Позднее Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные Байденом, недействительны и не имеют юридической силы якобы из-за того, что при принятии документов использовалось автоматическое устройство для подписи. Он посчитал, что Байден не только не подписывал документы лично, но и не был осведомлен о них.

В июне в Сенате США начались слушания по вопросу об умственных способностях Джо Байдена в период его нахождения у власти. Сенатор Джон Корнин сообщил, что проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись, чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях.