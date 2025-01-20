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19:53, 20 января 2025Мир

Байден помиловал членов семьи перед инаугурацией Трампа

Байден в последние часы президентства заранее помиловал членов своей семьи
Семен Александров (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Джо Байден в последние часы президентства заранее помиловал членов своей семьи. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль — худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — прокомментировал он свое решение.

В качестве своего последнего указа на посту главы государства Байден помиловал своих братьев Джеймса и его жену, брата Фрэнка, а также сестру Валери с мужем.

Ранее в Капитолии началась официальная церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Сначала пройдет церемонии приведения к присяге вице-президента США Джей Ди Вэнса, после чего Трамп произнесет инаугурационную речь.

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