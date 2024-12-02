Президент США Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США. Глава Белого дома отметил, что сдержал свое слово, наблюдая, как Хантера Байдена «выборочно и несправедливо преследуют».

Политик подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. По его словам, Хантер Баден стал мишенью исключительно из-за политического давления. «Попытки сломать Хантера — это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», — добавил политик.

Байден добавил, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.