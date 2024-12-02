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03:37, 2 декабря 2024Мир

Байден помиловал своего сына Хантера

Президент США Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США. Глава Белого дома отметил, что сдержал свое слово, наблюдая, как Хантера Байдена «выборочно и несправедливо преследуют».

Политик подчеркнул, что случаи, подобные делу его сына, обычно разрешаются более мягкими мерами. По его словам, Хантер Баден стал мишенью исключительно из-за политического давления. «Попытки сломать Хантера — это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», — добавил политик.

Байден добавил, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

Ранее издание Politico писало, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.

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