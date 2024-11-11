В США опровергли наличие у Трампа «списка мести»

Конгрессмен Дональдс опроверг наличие у Трампа «списка мести»

Член Палаты представителей Конгресса США Байрон Дональдс опроверг наличие у избранного президента Дональда Трампа «списка мести», состоящего из людей, которым он планирует отплатить после возвращения в Белый дом. Об этом сообщает The Hill.

«Нет никакого списка врагов. Его внимание сосредоточено на американском народе, а не на каком-то списке врагов», — отметил конгрессмен.

При этом Дональдс признал, что есть люди, которые выступают против Трампа и которые ему не нравятся. По его словам, политика интересует только народ США.

Ранее издание Politico написало, что у Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.