Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 11 ноября 2024Мир

В США опровергли наличие у Трампа «списка мести»

Конгрессмен Дональдс опроверг наличие у Трампа «списка мести»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Байрон Дональдс опроверг наличие у избранного президента Дональда Трампа «списка мести», состоящего из людей, которым он планирует отплатить после возвращения в Белый дом. Об этом сообщает The Hill.

«Нет никакого списка врагов. Его внимание сосредоточено на американском народе, а не на каком-то списке врагов», — отметил конгрессмен.

При этом Дональдс признал, что есть люди, которые выступают против Трампа и которые ему не нравятся. По его словам, политика интересует только народ США.

Ранее издание Politico написало, что у Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказалась соперница политика на выборах Камала Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      Стало известно о месте захоронения летчика-перебежчика Кузьминова

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше