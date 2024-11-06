Составлен список мести Трампа после победы на выборах

Politico: у Трампа есть список людей, которым он обещал отомстить после победы

У победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы. Об этом пишет издание Politico, опубликовавшее список с опорой на гневные высказывания в адрес определенных лиц со стороны Трампа.

В списке для мести указаны действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер, а также другие члены семьи Байденов. Туда также вошли соперница Трампа на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и другие.

В этот перечень журналисты также включили себя. По их словам, Трамп намерен отомстить Politico за отказ раскрывать свои источники.

Ранее Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.