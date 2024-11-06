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13:29, 6 ноября 2024Мир

Раскрыта дата публикации итоговых результатов президентских выборов в США

CNN: итоговые результаты голосования на выборах в США станут известны 11 декабря
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Несмотря на предварительные данные о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США, итоговые результаты голосования станут известны 11 декабря. Об этом сообщает CNN.

Согласно уточненным данным, к этому моменту местные власти штатов завершат финальный подсчет голосов и, если это будет необходимо, проведут переучет голосов на участках с зафиксированными нарушениями. После публикации данных выборщики всех федеральных штатов проведут встречу 17 декабря, на которой они официально проголосуют и зафиксируют победу Трампа на выборах.

Ранее стало известно, что в США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом в прямых голосах избирателей и числе выборщиков в ключевых штатах.

На данный момент подсчитаны голоса более 142 миллионов избирателей.

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