Раскрыта дата публикации итоговых результатов президентских выборов в США

Несмотря на предварительные данные о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США, итоговые результаты голосования станут известны 11 декабря. Об этом сообщает CNN.
Согласно уточненным данным, к этому моменту местные власти штатов завершат финальный подсчет голосов и, если это будет необходимо, проведут переучет голосов на участках с зафиксированными нарушениями. После публикации данных выборщики всех федеральных штатов проведут встречу 17 декабря, на которой они официально проголосуют и зафиксируют победу Трампа на выборах.
Ранее стало известно, что в США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом в прямых голосах избирателей и числе выборщиков в ключевых штатах.
На данный момент подсчитаны голоса более 142 миллионов избирателей.