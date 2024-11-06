Раскрыта дата публикации итоговых результатов президентских выборов в США

CNN: итоговые результаты голосования на выборах в США станут известны 11 декабря

Несмотря на предварительные данные о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США, итоговые результаты голосования станут известны 11 декабря. Об этом сообщает CNN.

Согласно уточненным данным, к этому моменту местные власти штатов завершат финальный подсчет голосов и, если это будет необходимо, проведут переучет голосов на участках с зафиксированными нарушениями. После публикации данных выборщики всех федеральных штатов проведут встречу 17 декабря, на которой они официально проголосуют и зафиксируют победу Трампа на выборах.

Ранее стало известно, что в США завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам, Трамп лидирует с солидным преимуществом в прямых голосах избирателей и числе выборщиков в ключевых штатах.

На данный момент подсчитаны голоса более 142 миллионов избирателей.