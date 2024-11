Трамп в резиденции Мар-а-Лаго вышел к сторонникам и объявил о своей победе

В США завершились выборы президента. Последние избирательные участки закрылись на Алеутских островах в штате Аляска.

На данный момент подсчитаны голоса более 142 миллионов избирателей.

После предварительных подсчетов большинство крупных американских СМИ заявляют, что Дональд Трамп лидирует с солидным преимуществом. Он получает большинство голосов как избирателей, так и выборщиков, которые определят будущего президента.

Трамп заявил о своей победе

Дональд Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида, около 10:30 по московскому времени вместе с женой Меланией, кандидатом в вице-президенты Джеем Ди Вэнсом и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (представителем Республиканской партии).

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Трамп заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день», добавив, что он откроет «золотой век Америки».

Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами президентом Дональд Трамп кандидат в президенты США

Он заявил о своей победе в важных штатах — Мичигане, Аризоне, Неваде и на Аляске, традиционно голосующей за республиканцев, а также сделал ряд обещаний: выплачивать долги, снизить налоги.

Республиканец также вспомнил покушение на него, посчитав, что то, что ему сохранили жизнь, стало «причиной спасти нашу страну и вернуть Америке величие». «Задача, стоящая перед нами, будет нелегкой, но я приложу всю свою энергию, дух и боевой настрой, которые есть в моей душе, для выполнения работы, которую вы мне доверили», — добавил он.

Харрис отменила запланированное выступление в альма-матер

Камала Харрис пока не делала публичных заявлений после завершения голосования. Однако до этого стало известно, что вечером 6 ноября она не будет выступать перед сторонниками в Университете Говарда, несмотря на то, что ранее мероприятие было запланировано. В этом университете Харрис училась. Об отмене сообщил сопредседатель избирательного штаба демократов Седрик Ричмонд. «Нам еще предстоит подсчитать голоса», — добавил он.

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Кроме того, утверждалось, что в ее штабе «воцарились мрачные настроения» после победы Трампа в одном из ключевых штатов — Северная Каролина. «Толпа в Университете Говарда, где Харрис проводит вечеринку в честь выборов, еще несколько часов назад ликовала и танцевала, но затем зловеще затихла (...) Многие начали расходиться», — отмечает The New York Times (NYT).

Авторы материала добавили, что штаб Харрис отключил звук на телевизорах и заменил его музыкой после того, как гость на телеканале CNN заявил, что сегодняшний вечер «больше похож на 2016 год, чем на 2020 год», имея в виду то, что победа Трампа является более ожидаемым событием.

Трамп близок к 270 голосам выборщиков, необходимым для победы

По данным CNN на момент написания материала, Трампу отдали свой голос более 68,6 миллиона избирателей, Харрис — более 63,4 миллиона. Кроме того, Трамп получает 266 голосов выборщиков против 195 у Харрис.

The New York Times при этом сообщает, что у Трампа — 248 голосов выборщиков, у Харрис — 214. The Wall Street Journal дает цифры 267 и 224 голоса соответственно.

Сам Трамп посчитал, что на этих выборах он наберет более 315 голосов выборщиков.

По данным же прореспубликанского телеканала Fox News, Дональд Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270.