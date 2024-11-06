Трамп объявил о своей победе

Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал он.

По словам политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

Ранее стало известно, что Трамп на президентских выборах набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.