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10:35, 6 ноября 2024Мир

Трамп объявил о своей победе

Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал он.

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По словам политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

Ранее стало известно, что Трамп на президентских выборах набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.

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