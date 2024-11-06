В США завершилось голосование

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось с закрытием участка на Алеутах

Голосование на всеобщих выборах президента США завершилось с закрытием участка на Алеутах. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, последним закрылся избирательный пункт Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населенном пункте Соединенных Штатов с населением порядка 150 человек. Всего в выборах американского президента поучаствовали более 124,3 миллиона человек.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отправился на вечеринку по случаю выборов в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида.