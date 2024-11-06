Трамп отправился на вечеринку в свою резиденцию

AP: Трамп отправился на вечеринку в свою резиденцию Мар-а-Лаго

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отправился на вечеринку по случаю выборов в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Ожидается, что сегодня вечером республиканец выступит с речью перед собравшимися сторонниками.

При этом авторы материала, со ссылкой на анонимный источник в Белом доме, сообщили, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис не планирует выступать перед публикой сегодня ночью.

Ранее стало известно, что в штабе Харрис воцарились мрачные настроения после победы Трампа в одном из ключевых штатов для победы на выборах Северная Каролина.