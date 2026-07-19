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14:32, 19 июля 2026Из жизни

Римскую монету возрастом 1740 лет нашли при строительстве железной дороги

В Великобритании нашли монету возрастом 1740 лет с именем римского императора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании редкую римскую монету и другие артефакты возрастом почти две тысячи лет нашли во время строительства железной дороги. Об этом сообщает Fox News.

Монета пролежала в земле около 1740 лет и сохранилась в отличном состоянии. На ней отчеканено имя Караузия. В конце III века нашей эры он командовал римским флотом в Ла-Манше и позже провозгласил себя императором Британии.

Археолог Майк Корт признался, что не ожидал сделать такое открытие. Он добавил, что тронут связью найденной монеты с обычными людьми. «Каждую из них когда-то носил в кошельке житель римской Британии», — объяснил он.

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Рядом с монетой обнаружили следы римского поселения и земледельческой деятельности — ямы, канавы, столбовые ямки с фрагментами керамики. В целом раскопки охватывают сотни лет — от железного века до конца римского периода. «Мы уверены, что в ближайшие два года обнаружим еще не один значительный памятник», — заявил Корт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима с драгоценным камнем. На нем вырезано изображение богини победы.

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