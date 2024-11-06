Трамп победил на выборах в США

NYT: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и одержал победу на выборах в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 на выборах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Подсчет голосов закончился в штате Висконсин, где за Трампа проголосовали 1 676 729 человек, что составило 49,8 процента. За представительницу Демократической партии Камалу Харрис отдали свои голоса 1 644 537 человек (48,8 процента).

Таким образом, в Висконсине Трамп получил еще 10 голосов выборщиков.

Ранее стало известно, что итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря. К этому моменту местные власти штатов завершат финальный подсчет голосов и, если это будет необходимо, проведут переучет голосов на участках с зафиксированными нарушениями.