Трамп счел подписанные Байденом помилования недействительными

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные его предшественником Джо Байденом, недействительны и не имеют юридической силы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Глава государства объяснил, что при принятии документов использовалось автоматическое устройство для подписи. Он подчеркнул, что Байден не только не подписывал документы лично, но и не был осведомлен о них.

Помилования, которые сонный Джо Байден даровал, (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, тогдашнему президенту не объясняли суть подписанных им бумаг и в списке помилованных могли оказаться люди, подлежащие преследованию.

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Байден подписал рекордное число помилований

Джо Байден стал президентом США, подписавшим наибольшее количество актов о помиловании в истории страны. В январе он смягчил наказание около 2,5 тысячи осужденных по наркотическим преступлениям. Также он заранее помиловал тех, кому Трамп угрожал преследованием, включая сотрудников полиции и членов Конгресса, расследовавших штурм Капитолия.

За несколько часов до инаугурации Трампа Байден также превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Они оба не проходили ни по каким делам, и решение Байдена было нацелено из опасений мести со стороны Трампа и возбуждения уголовных дел в будущем.

Кроме того, он помиловал родственников, включая братьев Френсиса и Джеймса с женой последнего, а также сестру Валери с мужем, которых подозревали в злоупотреблении связями.

Байден также принял решение помиловать сына Хантера, несмотря на обещание этого не делать. Он объяснил свой шаг несправедливостью судебного преследования, подчеркнув, что его сын стал мишенью по политическим мотивам. 46-й президент США напомнил, что сдержал слово, наблюдая, как его сына несправедливо преследуют, и выразил надежду, что американцы поймут, почему «отец и президент пришел к такому шагу».

В декабре Байден поставил рекорд, подписав за день более 1500 помилований. Белый дом отметил, что большинство помилованных продемонстрировали успешную реабилитацию. «Эти действия представляют собой крупнейшее однодневное помилование в современной истории», — указывалось в сообщении.

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Трампа заподозрили в составлении «списка мести»

В ноябре американские СМИ распространили информацию о том, что Дональд Трамп якобы составил список лиц, которым намерен отомстить после возвращения в Белый дом. Издание Politico опубликовало материал, в котором утверждается, что этот перечень основан на резких публичных заявлениях Трампа в адрес определенных людей.

В так называемый «список мести» попали представители политической элиты, которых Трамп многократно критиковал. Среди них — Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи политика. Кроме того, в него якобы вошли вице-президент Камала Харрис, бывший глава государства Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Помимо политиков, в список могли попасть высокопоставленные юристы и бизнесмены. Среди них генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, а также основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг. Кроме того, Трамп, по слухам, мог затаить обиду на экс-спецагента ФБР Питера Стрзока и его коллегу Лизу Пейдж, которых он ранее обвинял в антипатии к себе и попытках подорвать его репутацию.

Журналисты предполагают, что все эти люди в разное время «мешали» Трампу и оказывали влияние на его карьеру. При этом в данный неофициальный список могли попасть и сами представители прессы.

Позднее конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс опроверг данные, что Трамп якобы имеет подобный список и намерен сводить личные счеты с политическими оппонентами. Он обратил внимание, что новый президент США сосредоточен исключительно на вопросах, касающихся американского народа. «Нет никакого списка врагов», — заявил Дональдс.

При этом конгрессмен признал, что в политическом пространстве есть люди, которые активно выступают против Трампа и с которыми у него напряженные отношения. Однако, подчеркнул Дональдс, несмотря на это основным приоритетом избранного президента остается народ США.