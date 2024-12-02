«Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

Трамп назвал помилование Байденом сына Хантера нарушением правосудия

Действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. Избранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его решение является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — сказал Трамп.

Дональд Трамп — младший прокомментировал сообщение, в котором говорилось, что Байден, как и обещал, не дарует Хантеру помилование. По его словам, все понимали, что он сделает это. На его взгляд, единственный сдерживающий фактор для действующего президента, из-за чего он не сделал этого раньше, — это урон, который решение о помиловании нанесло бы демократам во время проведения выборов.

Сын Байдена после помилования намерен помогать людям с зависимостями

«Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости», — сказал Хантер.

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

Американский лидер добавил, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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Хантеру грозило до 17 лет тюрьмы

По информации The New York Times (NYT), сын американского президента признал себя виновным по девяти пунктам обвинения в неуплате федеральных налогов в Лос-Анджелесе, фальсификации отчетов и непредставлении деклараций, а также был осужден по трем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений за предоставление ложных сведений в федеральном заявлении на приобретение огнестрельного оружия.

Отмечается, что Хантеру грозило до 17 лет лишения свободы в федеральной тюрьме на запланированном слушании в Лос-Анджелесе 16 декабря, но, скорее всего, он провел бы за решеткой не более 36 месяцев.

Как сообщает издание, в июне этого года присяжные признали сына Байдена виновным в трех уголовных преступлениях за ложь в федеральной заявке на огнестрельное оружие после чрезвычайного семидневного суда. Приговор за хранение огнестрельного оружия был вынесен с более строгим максимальным сроком наказания — 25 лет, однако ожидалось, что ему будет вынесен более короткий приговор — до 16 месяцев — на слушании, назначенном на 13 декабря.

По данным источника, предположительно приговоры отбывались бы одновременно, причем мужчина отбывал бы более длительный срок.

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В США не согласились с решением Байдена

«Джо Байден издал указ о помиловании Хантера за любые преступления, которые он мог совершить с 2014 года. Почему именно с этого года? Потому что в 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma», — написал избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что Байден, помиловав сына, поставил под сомнение целостность США. По словам члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин, помилование является признанием Байденом того, что Хантер — преступник. Она также назвала президента лжецом и лицемером.

В России назвали помилование Хантера карикатурой на демократию

Помилование Хантера — карикатура на тему демократии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чудесная новость. Байден помиловал своего сына, включая период, когда сынок "ураганил" на Украине и собирал взятки для папы», — прокомментировал ситуацию сенатор Андрей Клишас. Политик заявил, что времени у Байдена на посту руководителя США осталось не так много, а дел Демократическая партия США «натворила достаточно». По его мнению, следующим шагом станет помилование тех, кто участвовал в фабрикации дел против Трампа.