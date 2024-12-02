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06:32, 2 декабря 2024Мир

Американский сенатор обвинил Байдена в коррупции из-за помилования сына

Сенатор Бэнкс раскритиковал Байдена за помилование его сына Хантера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: David Swanson / Reuters

Избранный сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс раскритиковал президента Соединенных Штатов за помилование его сына Хантера. Политик связал решение главы государства с работой Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma, пишет ТАСС.

«Джо Байден издал указ о помиловании Хантера за любые преступления, которые он мог совершить с 2014 года. Почему именно с этого года? Потому что в 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma», — возмутился американский сенатор в соцсетях.

Ранее стало известно, что Байден 1 декабря подписал помилование своего сына по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. До этого издание Politico написало, что у Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. В частности, туда попали нынешний президент США Джо Байден и его сын Хантер.

Байден-младший изначально обвинялся в налоговых нарушениях, а в июне текущего года присяжные признали его виновным в том, что он солгал про употребление наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

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