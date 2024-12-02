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06:12, 2 декабря 2024Мир

Трамп назвал помилование сына президента Байдена злоупотреблением

Трамп: решение Байдена о помиловании его сына является нарушением правосудия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия. Об этом он упомянул в соцсети Truth Social.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — посетовал Трамп.

Ранее стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Президент Штатов напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

Сам же Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями. По его словам, он признал свою ответственность за совершенные ошибки.

Ранее издание Politico написало, что у Трампа есть длинный «список мести» с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего туда попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов.

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