Сын Байдена назвал своей миссией помощь людям с зависимостями

Сын Байдена Хантер заявил, что посвятит жизнь помощи людям с зависимостями

Сын президента США Джо Байдена Хантер после помилования отцом по двум судебным делам заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями. Его слова приводит агентство Associated Press.

«Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости», — рассказал Хантер.

Он подчеркнул, что эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить его и его семью в политических играх.

Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.