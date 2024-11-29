Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

Байден назвал возмутительными ответные удары ВС России по Украине

Президент США Джо Байден возмутился российскими ударами по оборонно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны, назвав атаку «ужасающей».

Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии Джо Байден президент США

Он обратился к украинскому народу, пообещав, что США «будут с ним», напомнил о поставках Киеву средств противовоздушной обороны, а также пообещал новые поставки оружия. «В течение нескольких месяцев моя администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и министерство обороны продолжает наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику», — отметил Байден.

Минобороны РФ заявило о комбинированном ударе по энергетике Украины

28 ноября Минобороны России сообщило, что утром был нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

Это стало ответом на удары ВСУ вглубь территории России западным дальнобойным оружием. В результате атаки по всей территории республики были введены экстренные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что компания «Укрэнерго» пытается стабилизировать энергосистему страны. О повреждениях энергообъектов, в частности, заявляли в Николаевской и Львовской областях.

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

По данным мониторинговых ресурсов, одновременно в небе над Украиной находилось около 30 ракет. При этом российский военкор Семен Пегов сообщил, что рано утром 28 ноября был зафиксирован взлет 12 бомбардировщиков ТУ-95МС. Всего известно о двух волнах ударов, во время которых могло быть запущено более 100 ракет.

Кроме того, МО РФ сообщило, что Российская армия в течение текущей недели наносила удары и по местам размещения систем западных ракет. В частности, 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области были уничтожены пять пусковых установок ракет ATACMS.

Украина получит от США и Европы 112 миллионов долларов на энергетику

В ноябре стало известно, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии и США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры.

Сейчас сложилась острая необходимость во вводе в эксплуатацию 1,8 гигаватта мощностей. В компании напомнили, что весной и летом 2024 года на Украине была повреждена или уничтожена подавляющая часть (90 процентов) тепловых генерирующих мощностей ДТЭК. До начала боевых действий на востоке республики холдинг обеспечивал электроэнергией около четверти территории страны. Финансовая поддержка со стороны западных партнеров, как ожидается, должна помочь Украине снизить риски сбоев в снабжении электроэнергией населения и предприятий в отопительный сезон.

В свою очередь, украинская журналистка Диана Панченко обратилась к американскому предпринимателю Илону Маску, призвав его проверить расходы Украины на энергетику. Она напомнила, что на защиту энергетической системы страны Киев потратил 4 миллиарда долларов, и предположила, что после российских ударов на эти цели могут потратить еще 2 миллиарда.