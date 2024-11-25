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10:10, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

На Украине призвали Маска проверить расходы страны на энергетику

Журналистка Панченко попросила Маска провести аудит трат на энергетику Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к американскому предпринимателю Илону Маску, призвав его проверить расходы Украины на энергетику. Об этом она написала в соцсети X.

Панченко напомнила, что на защиту энергетической системы страны Киев потратил 4 миллиарда долларов. Она предположила, что после российских ударов на эти цели могут потратить еще 2 миллиарда.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — написала Панченко и отметила профиль миллиардера в соцсети.

Ранее Панченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о президентских выборах в стране. Она уточнила, будет ли украинский лидер проводить президентское голосование.

До этого журналистка заявила, что жители Украины бегут в новые регионы России. По ее словам, это стало результатом политики Зеленского.

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