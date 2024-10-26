На Украине заявили о бегущих в Россию гражданах из-за политики Зеленского

Журналистка Панченко заявила, что украинцы бегут с Украины в Россию

Из-за решений президента Украины Владимира Зеленского украинцы переезжают в Россию. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

По словам Панченко, жители Украины бегут не только в Европу, но и в новые регионы России. Она отметила, что к этому привела политика Зеленского.

«Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет "украинизации". Россия предлагает компенсацию в 500 долларов (около 49 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за квадратный метр разрушенного жилья. Там можно говорить как на русском, так и на украинском языке», — порассуждала она.

В то же время на Украине, отметила журналистка, постоянно проводятся круглые столы и форумы, посвященные вопросам возвращения украинцев из-за рубежа.

Ранее Панченко уличила Зеленского во лжи. Она заявила, что президент Украины не раскрывает достоверные данные о потерях Вооруженных сил Украины в ходе конфликта с Россией.