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19:39, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Зеленскому задали неожиданный вопрос

Журналистка Панченко задала Зеленскому вопрос про выборы президента на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко задала президенту Украины Владимиру Зеленскому неожиданный вопрос по поводу несостоявшихся в стране президентских выборов. К главе государства она обратилась на своей странице на платформе X.

«Владимир Александрович, а вас мы когда будем выбирать? Вы проведете голосование?» — написала журналистка в ответ на публикацию Зеленского, в которой он поздравил Майю Санду, победившую во втором туре президентских выборов в Молдавии.

4 ноября стало известно, что по итогам подсчета 99,7 процента протоколов второго тура Санду лидирует с 55,36 процента голосов. При этом ее соперник Александр Стояногло, набравший 44,64 процента голосов во втором туре, победил на выборах внутри Молдавии, тогда как Санду одержала верх благодаря голосам избирателей на зарубежных участках.

В октябре глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий.

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