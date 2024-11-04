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09:19, 4 ноября 2024Бывший СССР

Названы результаты подсчета 99,7 процента голосов на выборах президента Молдавии

ЦИК Молдавии: Санду лидирует с 55,36 % голосов после обработки 99,7 % протоколов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кандидат на пост президента Молдавии, действующая глава государства Майя Санду по итогам подсчета 99,7 процента протоколов второго тура лидирует с 55,36 процента голосов. Такие данные публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны на своем сайте.

Уточняется, что второй кандидат в президенты, бывший генпрокурор Александр Стояногло, на данный момент набрал 44,64 процента голосов.

Ранее в этот же день стало известно, что избирательный штаб Майи Санду начал праздновать победу во втором туре выборов. Глава государства появилась перед сторонниками с букетом белых роз и заявила о своей победе, несмотря на продолжающийся подсчет голосов. Она также поблагодарила всех молдаван «дома и за рубежом» за участие в голосовании, добавив, что для нее честь им «служить».

Между тем второй тур выборов президента Молдавии прошел с рядом нарушений. Так, местная общественная организация Promo-LEX зафиксировала более тысячи сигналов о нарушениях, включая неправильное хранение бюллетеней, недочеты в избирательных списках, групповое голосование, прерывание видеонаблюдения, демонстрация бюллетеня с отмеченным кандидатом и фотографирование бюллетеней.

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