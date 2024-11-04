Штаб Санду начал праздновать победу на выборах президента Молдавии

Избирательный штаб Санду начал праздновать победу на выборах президента

Избирательный штаб действующего президента Молдавии Майи Санду начал праздновать победу в прошедшем в воскресенье втором туре выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства появилась перед сторонниками с букетом белых роз. Она заявила о своей победе, несмотря на продолжающийся подсчет голосов. Санду поблагодарила всех молдаван «дома и за рубежом» за участие в голосовании, отметив, что для нее честь им «служить».

На момент написания новости Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обработала 99,14 процента бюллетеней. Подсчитано, что на Санду проголосовали 55,09 процента граждан (916 тысяч человек), ее соперник, отстраненный от должности генпрокурора Александр Стояногло набрал 44,91 процента (747 тысяч).

Ранее Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом».