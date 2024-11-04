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00:49, 4 ноября 2024Бывший СССР

Стояногло обратился к жителям Молдавии

Стояногло призвал молдован сохранять спокойствие независимо от итогов выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итога выборов. Обращение к жителям он опубликовал в Telegram-канале.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр», — говорится в сообщении. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом».

Политик также поблагодарил граждан за отданные голоса во втором туре выборов.

Ранее стало известно, что действующий президент Молдавии Майя Санду обошла своего соперника Александра Стояногло по итогам обработки 92,43 процентов бюллетеней. За нее проголосовали 50,20 процентов избирателей. Стояногло набрал 49,80 процента голосов.

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