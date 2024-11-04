Санду вышла вперед на выборах президента Молдавии

Санду опередила Стояногло на выборах в Молдавии после обработки 92% голосов

Действующий президент Молдавии Майя Санду обошла своего соперника, бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло по итогам обработки 92,43 процентов бюллетеней. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

Санду набирает 50,20 процента голосов. За Стояногло проголосовали 49,80 процента избирателей.

Санду на выборах в регионе Гагаузия набрала всего 2,96 процента голосов избирателей, разгромно уступив своему оппоненту. При этом на выборах за рубежом она получила свыше 83 процентов голосов, хотя впоследствии этот показатель опустился до 78 процентов.

Ранее Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.