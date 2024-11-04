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00:18, 4 ноября 2024Бывший СССР

Санду вышла вперед на выборах президента Молдавии

Санду опередила Стояногло на выборах в Молдавии после обработки 92% голосов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOLDPRES / XinHua / Global Look Press

Действующий президент Молдавии Майя Санду обошла своего соперника, бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло по итогам обработки 92,43 процентов бюллетеней. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

Санду набирает 50,20 процента голосов. За Стояногло проголосовали 49,80 процента избирателей.

Санду на выборах в регионе Гагаузия набрала всего 2,96 процента голосов избирателей, разгромно уступив своему оппоненту. При этом на выборах за рубежом она получила свыше 83 процентов голосов, хотя впоследствии этот показатель опустился до 78 процентов.

Ранее Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

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