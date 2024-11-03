Санду набрала в Гагаузии меньше трех процентов голосов

Президент Молдавии Майя Санду на выборах в регионе Гагаузия набрала 2.96 процента голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики после подсчета 100 процентов бюллетеней.
Конкурент Санду, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов, одерживает победу с 97.04 процентами.
При этом подсчет бюллетеней по всей стране продолжается — на момент написания новости обработаны 90,9 процентов голосов. Пока Стояногло набирает 50.47 процента, за Санду проголосовали 49.53 процента граждан.
3 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. ЦИК уже признал выборы состоявшимися. Свои голоса, согласно последним данным, отдали 1,36 миллиона избирателей.