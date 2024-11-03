Стояногло заявил о нарушениях на выборах президента Молдавии

Стояногло рассказал о нарушениях во втором туре выборов президента Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. Об этом он рассказал на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

«Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра. У нашей команды есть представители на всех этих избирательных участках», — отметил Стояногло.

Ранее второй избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве завершил свою работу, поскольку на нем закончились бюллетени для голосования на выборах президента республики. На улице остаются около полутора тысяч человек, которые не успели проголосовать.