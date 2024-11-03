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22:37, 3 ноября 2024Бывший СССР

Стояногло заявил о нарушениях на выборах президента Молдавии

Стояногло рассказал о нарушениях во втором туре выборов президента Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fotostand / Nieweler / IMAGO / Global Look Press

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. Об этом он рассказал на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

«Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра. У нашей команды есть представители на всех этих избирательных участках», — отметил Стояногло.

Ранее второй избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве завершил свою работу, поскольку на нем закончились бюллетени для голосования на выборах президента республики. На улице остаются около полутора тысяч человек, которые не успели проголосовать.

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