В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

В Москве закончились бюллетени для голосования на выборах президента Молдавии

Второй избирательный участок в посольстве Молдавии в Москве завершил свою работу, поскольку на нем закончились бюллетени для голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что на улице остается около полутора тысяч человек, которые не успели проголосовать. Они скандируют кричалки против действующего президента Молдавии Майи Санду.

До этого сообщалось, что на избирательном участке в посольстве Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать во втором туре президентских выборов. «Мы стоим 3-3,5 часа. Вот люди стоят, мерзнут, и я думаю, что они все не пройдут, потому что мало участков открыто», — рассказал один из избирателей.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья заставили голосовать на выборах президента Молдавии. «Видно людей, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать», — сказал он.