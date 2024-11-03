В Молдавии нашли объяснение активности избирателей из Приднестровья

Спикер парламента Молдавии Гросу: избирателей Приднестровья заставили голосовать

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу считает, что жителей Приднестровья заставили голосовать на выборах президента Молдавии. Неожиданное объяснение активности избирателей он нашел общаясь с журналистами, пишет РИА Новости.

Гросу полагает, что очередь из желающих проголосовать на мосту, который соединяет Молдавию с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) образовалась неслучайно. «У нас deja vu — такое было несколько лет назад с сепаратистским режимом, который не имеет никакого отношения к демократическим процессам в Республике Молдова, тем более к процессу евроинтеграции», — заявил политик.

По его мнению, на мосту через Днестр есть те, кого заставили пойти на выборы. «Видно людей, которых заставляют, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать на правом берегу», — считает Гросу.

Политик призвал жителей правого берега активнее приходить на избирательные участки, чтобы отдать голос за будущего президента.

Ранее сообщалось, что мост между городами Рыбница в Резина был перекрыт из-за угрозы безопасности. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии ПМР Олег Беляков заявил, что полиция сделала это намерено, чтобы не пустить жителей Приднестровья на избирательные участки.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур выборов президента. На пост претендуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло