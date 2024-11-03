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16:45, 3 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии в день выборов президента перекрыли движение по мосту из Приднестровья

В Молдавии перекрыли мост, которым пользовались избиратели из Приднестровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В день выборов президента полиция перекрыла движение по мосту между молдавским городом Резина и соседним населенным пунктом Рыбница, находящимся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

По словам Белякова, сегодня мост активно использовали избиратели из Приднестровья, которые ехали в Молдавию, чтобы принять участие в выборах. Несколько часов там назад там была очередь, однако сейчас движение полностью остановлено. «Cо стороны города Резина в Молдавии поступает активная информация, в том числе сообщения правоохранительных органов, о том, что якобы на данном направлении что-то заминировано или есть какая-то угроза непосредственно на данном направлении», — рассказал Беляков.

Сопредседатель ОКК считает, что на самом деле мост перекрыли с целью помешать жителям Приднестровья проголосовать на выборах. Беляков настаивает, что на место событий должны прибыть военные наблюдатели. Кроме того, там уже работает военный комендант.

В Генеральном инспекторате полиции Молдавии сообщили, что мост был перекрыт из-за того, что в потоке людей есть человек, который держит черный ящик и отказывается показать его содержимое.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии проходит второй тур выборов президента. На этот пост претендуют Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. В первом туре больший процент голосов набрала Санду.

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