В Молдавии начался второй тур выборов президента

Все избирательные участки во втором туре выборов в Молдавии открылись вовремя

В Молдавии стартовал второй тур выборов президента. Все избирательные участки открылись вовремя 3 ноября, сообщают РИА Новости.

Во втором туре примут участие нынешний президент Майя Санду, получившая ранее 656 тысяч голосов (42,49 процента), и Александр Стояногло, у которого 401 тысяча голосов (25,95 процента). Для выборов открыли более двух тысяч избирательных участков. Также два участка работают в России — оба в посольстве Молдавии в Москве.

«Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7:00 (8:00 по мск) вовремя. В списках избирателей на втором туре президентских выборов числится 2 707 641 гражданин», — заявила глава ЦИК Анжела Караман.

Ранее в России опровергли вмешательство в выборную кампанию в Молдавии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна решительно отвергает любые обвинения. «Мы этого не делаем», — отметил он.