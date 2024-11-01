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12:52, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле опровергли вмешательство России в выборную кампанию в Молдавии

Песков: Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия никак не вмешивается в выборную кампанию кандидатов в президенты Молдавии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии — прим. «Ленты.ру») вмешиваемся. Мы этого не делаем», — сказал он.

Ранее, 21 октября, завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем 3 ноября будет проведен второй тур голосования. Оппонентами на нем станут действующий президент Майя Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

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