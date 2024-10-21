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10:19, 21 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии сообщил о проведении второго тура президентских выборов

Глава ЦИК Молдавии: второй тур президентских выборов пройдет 3 ноября

Фото: Reuters

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Анжела Караман сообщила о проведении второго тура президентских выборов 3 ноября, передает РИА Новости.

«Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50 процентов голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур», — сообщила Караман.

Она добавила, что данные носят предварительный характер, а окончательные результаты станут известны, когда ЦИК получит оригиналы протоколов с участков в течение 48 часов со дня выборов.

Ранее стало известно, что действующий президент Молдавии Майя Санду заняла первое место по итогам первого тура выборов главы государства. Второе место занял отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35 процента голосов.

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      Валентин Карант
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