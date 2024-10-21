Санду заняла первое место в первом туре президентских выборов в Молдавии

ЦИК Молдавии: Санду заняла первое место в первом туре выборов президента

Действующий президент Молдавии Майя Санду заняла первое место по итогам первого тура выборов главы государства. Об этом сообщает центральный избирательный комитет (ЦИК) Молдавии по итогам обработки 98,29 процента протоколов, передает РИА Новости.

Как сообщили в ЦИК республики, Санду по итогам выборов получила 41,92 процента голосов избирателей. Второе место получил отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35 процента голосов.

Так как никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов, в стране будет объявлен второй тур выборов, в котором примут участие занявшие первое и второе место кандидаты. Его проведут 3 ноября.

Ранее стало известно, что число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников. Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.