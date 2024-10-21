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06:59, 21 октября 2024Бывший СССР

Число сторонников евроинтеграции Молдавии превысило противников

ЦИК Молдавии: чисто сторонников евроинтеграции превысило количество противников

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.

При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

В воскресенье, 20 октября, выбирали главу республики на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.

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      Евгений Силаев
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