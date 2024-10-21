Число сторонников евроинтеграции Молдавии превысило противников

ЦИК Молдавии: чисто сторонников евроинтеграции превысило количество противников

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.

При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

В воскресенье, 20 октября, выбирали главу республики на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.