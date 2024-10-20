Избирательные участки в Молдавии закрылись

В Молдавии остановили голосование на выборах президента

Работа избирательных участков на выборах президента Молдавии и референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции остановлена. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 20 октября, главу республики выбирали на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.

Помимо этого, глава ЦИК Анжела Караман подчеркнула, что работа некоторых участков может быть продлена на два часа в случае необходимости.

Ранее стало известно, что избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз.

