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19:09, 20 октября 2024Бывший СССР

Большая очередь образовалась около молдавского посольства в Москве

Избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что посольство Кишинева находится на улице Кузнецкий мост, а люди ожидали пропуска в дипмиссию на Рождественке. В 06:40 была очередь в половину этой улицы, отмечает агентство. Одна из женщин рассказала, что заняла место в час ночи. Она также заявила, что пришла на выборы ради спасения Молдавии от хаоса.

При этом в молдавском МИД заявили, что очереди около российских избирательных участков якобы создаются искусственно. В ведомстве назвали это попыткой «поставить под угрозу избирательный процесс».

Выборы президента Молдавии начались 20 октября. Всего за пост главы государства будут бороться 11 кандидатов.

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      Кристина Есикова
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