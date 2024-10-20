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08:29, 20 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии начались президентские выборы

В Молдавии начались президентские выборы вместе с референдумом о вступлении в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии одновременно с референдумом о вступлении в Европейский союз (ЕС) начались президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Всего за пост главы государства будут бороться 11 кандидатов. Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у действующего прозападного лидера Майи Санду. Однако, пишет агентство, если она не преодолеет 50-процентный барьер, 3 ноября состоится второй тур выборов. В случае, если это произойдет, Санду, скорее всего, столкнется с бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло, которого поддерживает традиционно пророссийская партия социалистов, говорится в статье.

Как отмечал директор компании Ян Лисневский Intellect Group, вступление страны в ЕС поддерживают меньше половины жителей Молдавии.

Ранее глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил руководителя оппозиции Илана Шора в дестабилизации ситуации перед выборами президента и референдумом о вступлении страны в ЕС. По его словам, люди для такой деятельности якобы отбирались через инструкторов частных военных компаний (ЧВК) в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине.

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      Марина Совина
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