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15:43, 17 октября 2024Бывший СССР

Вступление в ЕС поддержало менее половины жителей Молдавии

IG: меньше половины жителей Молдавии поддерживают вступление в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Меньше половины жителей Молдавии поддерживают вступление страны в Европейский Союз (ЕС). Об этом в своем Telegram-канале заявил директор компании Ян Лисневский Intellect Group, которая провела соответствующий опрос.

«44 процента респондентов готовы голосовать за на референдуме. Этот уровень поддержки свидетельствует о значительной заинтересованности населения в евроинтеграционных процессах и может отражать стремление к улучшению экономических условий и политической стабильности», — написал он.

При этом Лисневский отметил, что 31 процент опрошенных высказался против изменения конституции на референдуме. По его словам, это указывает на наличие значительного числа граждан, которые могут быть обеспокоены последствиями такого решения или предпочитают альтернативные пути развития страны. Кроме того, еще 10 процентов опрошенных не определились с ответом и еще 5,8 процента опрошенных не собираются участвовать в голосовании.

Ранее глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил руководителя оппозиции Илана Шора в дестабилизации ситуации перед выборами президента и референдумом о вступлении страны в ЕС. По его словам, люди для такой деятельности якобы отбирались через инструкторов частных военных компаний (ЧВК) в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине

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      Александр Курбатов
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