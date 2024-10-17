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14:45, 17 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии главу оппозиции обвинили в провокациях перед выборами

В Молдавии руководителя оппозиции Шора обвинили в дестабилизации перед выборами
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Молдавии руководителя оппозиции Илана Шора обвинили в дестабилизации ситуации перед выборами президента и референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил глава службы информации и безопасности Александр Мустяца, пишет ТАСС.

«Шор под эгидой организации "Евразия" финансировал отправку молодых людей в Россию под видом участия в культурных мероприятиях. Там их обучали тактике дестабилизации общественного порядка, провокациям в отношении правоохранительных органов, применению оружия и других нелетальных средств во время акций протеста», — заявил Мустяца.

Он добавил, что люди для такой деятельности якобы отбирались через инструкторов частных военных компаний (ЧВК) в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине. Всего сообщается о сотне обысков, которые были проведены в рамках этого расследования.

Ранее живущие в России граждане Молдавии подписали петицию с требованием признать грядущие президентские выборы в республике и референдум о евроинтеграции незаконными. Причиной они называют малое количество участков для голосования в России.

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      Сергей Болиев
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