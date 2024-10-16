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18:24, 16 октября 2024Бывший СССР

Живущие в России молдаване потребовали не признавать выборы в республике

Живущие в РФ граждане Молдавии требуют признать президентские выборы незаконными

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Живущие в России граждане Молдавии подписали петицию с требованием признать грядущие президентские выборы в республике, а также референдум о евроинтеграции незаконными. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подписали более двух тысяч человек. Граждане, в числе прочего, обращаются к Конституционному суду с призывом проверить действия президента Молдавии Майи Санду. Бумага направлена председателю ЦИК Молдавии Анжелике Караман и послу в России Лилиану Дарию.

Представители молдавской диаспоры уточнили, что петицию удалось передать в молдавское посольство, ее приняли.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захаров посетовала на то, что Молдавия заготовила всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для своих граждан, проживающих в России, хотя их около 500 тысяч. Это «отражение истинных ценностей» режима Майи Санду, заключила дипломат.

До этого сообщалось, что ЕС предоставит Молдавии рекордную сумму финансовой поддержки за всю историю существования республики — 1,8 миллиарда евро на реализацию реформ, которые помогут республике соответствовать критериям для вступления в Евросоюз.

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      Алина Гончарова
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