ЕС выделит Молдавии рекордную сумму финансовой помощи

Европейский союз (ЕС) предоставит Молдавии рекордную сумму финансовой поддержки за всю историю существования республики. Об этом пишет издание Newsmaker.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о соответствующем решении на встрече в Кишиневе с президентом Молдавии Майей Санду. Брюссель выделит 1,8 миллиарда евро на реализацию реформ, которые помогут республике соответствовать критериям для вступления в ЕС.
Выделение денег является частью механизма поддержки «Реформ и роста», целью которой является помощь нуждающимся странам. Эта программа также реализуется в Сербии и других странах бывшей Югославии, которые не являются членами ЕС.
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября параллельно выборам президента, где будет участвовать нынешний президент страны Майя Санду.
Ранее власти в Кишиневе обратились с просьбой о содействии в обеспечении правопорядка в день голосования к представителям Украины, миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).