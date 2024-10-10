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19:04, 10 октября 2024Бывший СССР

ЕС выделит Молдавии рекордную сумму финансовой помощи

ЕС предоставит Молдавии рекордную сумму финансовой поддержки
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) предоставит Молдавии рекордную сумму финансовой поддержки за всю историю существования республики. Об этом пишет издание Newsmaker.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о соответствующем решении на встрече в Кишиневе с президентом Молдавии Майей Санду. Брюссель выделит 1,8 миллиарда евро на реализацию реформ, которые помогут республике соответствовать критериям для вступления в ЕС.

Выделение денег является частью механизма поддержки «Реформ и роста», целью которой является помощь нуждающимся странам. Эта программа также реализуется в Сербии и других странах бывшей Югославии, которые не являются членами ЕС.

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября параллельно выборам президента, где будет участвовать нынешний президент страны Майя Санду.

Ранее власти в Кишиневе обратились с просьбой о содействии в обеспечении правопорядка в день голосования к представителям Украины, миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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      Сергей Болиев
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