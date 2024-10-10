Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах при помощи миротворцев

Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента страны при помощи миротворцев. Соответствующий документ от молдавской делегации направил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Молдавии Сергей Головач, передает РИА Новости.

Так, Кишинев обратился с просьбой о содействии обеспечению правопорядка в день голосования за президента Молдавии к представителям Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ОКК, а также к представителям в Объединенном военном командовании. Уточняется, что помощь миротворцев требуется в Вадул-луй-Водэ, Варнице, Копанке, Хаджимусе, Хырбовеце и других населенных пунктах.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось, что Молдавия сократила количество избирательных участков в России до двух. Они будут открыты на территории посольства республики в Москве.