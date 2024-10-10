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15:09, 10 октября 2024Бывший СССР

Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах при помощи миротворцев

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента страны при помощи миротворцев. Соответствующий документ от молдавской делегации направил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Молдавии Сергей Головач, передает РИА Новости.

Так, Кишинев обратился с просьбой о содействии обеспечению правопорядка в день голосования за президента Молдавии к представителям Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ОКК, а также к представителям в Объединенном военном командовании. Уточняется, что помощь миротворцев требуется в Вадул-луй-Водэ, Варнице, Копанке, Хаджимусе, Хырбовеце и других населенных пунктах.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября параллельно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось, что Молдавия сократила количество избирательных участков в России до двух. Они будут открыты на территории посольства республики в Москве.

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      Екатерина Грищенко
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